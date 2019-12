Einbrecher sind im Braunschweiger Kanzlerfeld unterwegs

Zunächst meldete sich der 60-jährige Bewohner eines Hauses in der Witzlebenstraße. Er hatte das Haus am Mittag verlassen und nach seiner Heimkehr gegen 17.45 Uhr ein schwer gängiges Fenster festgestellt. Unbekannte Täter hatten offenbar versucht, es aufzubrechen.

Während der Befragung in der Nachbarschaft stellte dann der 74-jährige Bewohner eines anderen Hauses ebenfalls Spuren an einem Fenster fest. Auch hier hatten Unbekannte vergeblich versucht, ins Haus zu gelangen. Am Abend meldete sich dann ein 78-Jähriger aus der Kosselstraße. Hier waren die Täter durch ein Fenster in das Haus gelangt. Sie durchsuchten Räume und Behältnisse. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise: (0531) 4762516.