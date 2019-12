Mit dem Elterntaxi zur Schule? Das ist nur eine Minderheit

Wie viele Kinder werden eigentlich mit dem Auto zur Schule gebracht? In der Grundschule Hohestieg wollten sie es genau wissen und haben deshalb mehrere Wochen lang jeden Morgen die Schüler per Strichliste befragt. Schulleiterin Gabriele Hübner sitzt mit am Runden Tisch „Elterntaxis“, der im Herbst eine Elternumfrage an mehreren Grundschulen gestartet hat (wir berichteten). Die Strichlisten der Grundschule Hohestieg im Westlichen...