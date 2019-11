Reha für junge Leute mit psychischen Erkrankungen in Braunschweig

Wenn die Psyche krank ist, dann werden Ausbildung und Beruf oft zur Qual. Eine Hilfe kann in solchen Fällen die Lavie Reha gGmbH bieten. Die Reha-Einrichtung aus Königslutter hat jetzt auch eine Außenstelle in Braunschweig: Am Freitag wurde im Rebenpark die Eröffnung gefeiert. Die Auszubildenden...