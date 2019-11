Dieb erbeutet in Braunschweig Unterhaltungs-Elektronik

Die Polizei meldet einen Einbruch in der Stobenstraße.

Braunschweig. Die Abwesenheit eines Mieters nutzte ein Einbrecher am Montag. Er erbeutete in der Stobenstraße Unterhaltungs-Elektronik.

Ein 19-jähriger Mann hatte laut Polizeibericht seine Wohnung in der Stobenstraße am Mittag verlassen. Als er gegen 21 Uhr wieder zurückkehrte, stellte er fest, dass die Wohnungstür aufgebrochen worden war. In der Wohnung wurden mehrere Behältnisse durchsucht. Der oder die Täter entwendeten Unterhaltungselektronik und flüchteten unbemerkt. Der Wert des Diebesgutes liegt nach Angaben des 19-Jährigen bei mehreren hundert Euro.