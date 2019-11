Braunschweiger Senioren fallen nicht auf Trickbetrüger rein

Am Mittag erhielt eine 62-Jährige einen Anruf von einer unbekannten männlichen Person. Diese versuchte laut Polizeibericht im Laufe des Gesprächs, die Seniorin dazu zu bewegen, Geld von ihrem Konto abzuheben. Am Nachmittag erhielt dann ein 81-jähriger Mann den Anruf eines falschen Polizeibeamten, der ihn nach Schmuck und Bargeld ausfragen wollte. In beiden Fällen wurde das Gespräch von den Senioren beendet, so dass es beim Versuch blieb.

