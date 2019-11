Braunschweiger Polizei fasst mutmaßliche Fahrraddiebe

Ein 57-Jähriger aus Wendeburg habe auf einer Verkaufsplattform im Internet ein E-Bike entdeckt, das dem, was ihm vor Wochen gestohlen worden sei, ähnlich gesehen habe. Als am Dienstagnachmittag der 17-jährige Verkäufer mit seinem 19-jährigen Begleiter verabredungsgemäß auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Hansestraße mit dem Rad erschien, sprach ihn der Mann auf den Diebstahl an. Beide hätten daraufhin versucht zu fliehen, wurden jedoch von den Begleitern des Eigentümers des E-Bikes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Zwar hätten sie den Diebstahl abgestritten, müssten aber mit einem Strafverfahren wegen Diebstahls beziehungsweise Hehlerei rechnen.

