Braunschweiger Polizei kontrolliert junge Radler vor Schulen

Braunschweig. An acht weiterführenden Schulen hat die Polizei in den vergangenen zwei Wochen junge Radfahrer kontrolliert.

Über den gesamten Zeitraum nahmen die Polizisten mehr als 1400 Fahrräder unter die Lupe und prüften sie im Hinblick auf ihre Verkehrssicherheit, heißt es in der Mitteilung. Bei knapp 330 Rädern stellten sie Mängel fest, die unbedingt behoben werden müssen. An manchen Fahrrädern fehlten lichttechnische Einrichtungen komplett, teilweise waren sie defekt. Ebenso verhielt es sich bei den Reflektoren. Aber auch etliche Bremsen wurden bemängelt, heißt es in der Mitteilung.

Die Polizisten stellten Mängelmeldungen aus und gaben sie über die Schule an die Schüler weiter. Sie können innerhalb einer gesetzten Frist die erforderlichen Reparaturen vornehmen und dies in den Polizeidienststellen nachweisen. In diesen Fällen wird kein Verwarngeld erhoben.

Ein Fahrrad legten die Polizisten vor Ort still, weil es über gar keine Bremsen, kein Licht oder Reflektoren verfügte. Es sei im Nachgang an die Eltern des Schülers ausgehändigt worden.