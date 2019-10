84-jähriger Radler in Braunschweig gestorben

Der 84-Jährige, so die Polizei, war offensichtlich am Samstagmittag des 19. Oktober auf der Wolfenbütteler Straße nach Hause Richtung Heidberg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er in der Unterführung und blieb mit schweren Kopfverletzungen liegen. Eine bislang unbekannte Person fand den Mann und verständigte den Rettungsdienst. Der 84-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen am Dienstagabend. Der Verkehrsunfalldienst bittet Zeugen, sich zu melden:

(0531) 4763935.

