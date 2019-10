Braunschweig. Nachdem der 78-jährige Bewohner eines Reihenhauses in Schapen dieses am Freitagmittag verlassen hatte, nutzten Einbrecher die Gelegenheit.

Unbekannte brechen in Reihenhaus in Schapen ein

Sie brachen laut Polizei am Freitag zwischen 13.30 und 21.30 Uhr die Terrassentür des Hauses am Gartenweg auf. Anschließend begaben sich der oder die Täter in diverse Räume des Hauses, durchsuchten Schränke und andere Behältnisse. Ob und was entwendet wurde, konnte der Hausbewohner zunächst nicht sagen. Von den Tätern, so die Polizei, fehlt jede Spur.