Braunschweig: Am Sonntag gehört die Stadt den Läufern

Am Sonntag ist Braunschweig fest in der Hand der Läufer.

Zum 19. Mal finden am Wochenende die Braunschweiger Lauftage statt: Am Sonntag, 27. Oktober, ist es wieder so weit. Dann ist Braunschweig fest in der Hand der Läufer. Von 10 bis 16 Uhr sind sie auf verschiedenen Streckenlängen quer durch die Stadt unterwegs.

Die Langstreckenläufe beginnen auf dem Kohlmarkt – um 10 Uhr starten die Marathon- und die erste Gruppe der Halbmarathonläufer. Die zweite Halbmarathongruppe folgt dann um 11 Uhr. Die Strecke für den Marathon und den Halbmarathon gibt es hier.

Auch kürzere Laufstrecken möglich

Für Läufer, die lieber schneller im Ziel sind, gibt es auch einen 10-, 5- und 2,5-Kilometer-Lauf durch den Bürgerpark, die jeweils im Fünfminutenabstand ab der Alten Post loslegen. Zielschluss für alle Läufe ist um 16 Uhr auf dem Kohlmarkt.

Nach Angaben des Veranstalters können auch Kurzentschlossene noch an den Läufen teilnehmen. Auf der Internetseite der Braunschweiger Lauftage schreiben sie: „Traditionell garantieren wir jedem, der am Sonntag auf dem Kohlmarkt steht, einen Startplatz. Es sind für alle Startplätze vorhanden.“

Im letzten Jahr nahmen rund 1700 Läuferinnen und Läufer an der Veranstaltung teil.

Hier kann geparkt werden

Die Veranstalter empfehlen, das Parkhaus an der Wallstraße oder das Parkhaus an der Steinstraße anzusteuern.

Straßensperrungen möglich

Wie die Verkehrsmanagementzentrale mitteilt, muss am Sonntag aufgrund des Laufes mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Zentrale rät, „P+R“-Plätze anzufahren und öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, wenn man in die Innenstadt möchte. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Im Nahbereich ist unbedingt den Anweisungen des Ordnerpersonals und der Polizei Folge zu leisten. Kraftfahrzeugführer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

