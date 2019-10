Braunschweig. Ein aufmerksamer Zeuge hörte am Mittwochabend Knallgeräusche, die aus der Eulenstraße kamen.

34-Jähriger schlägt in Braunschweig auf Außenspiegel

Durch das Fenster beobachtete er laut Polizeibericht einen Mann, der mit der Hand gegen einen Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Fahrzeuges schlug.

Als der 54-jährige Zeuge den Unbekannten aufforderte stehen zu bleiben, erwiderte dieser nur, dafür keine Zeit zu haben. Daraufhin rief der Zeuge die Polizei und beschrieb den aufgebrachten Mann und seine Begleitung. Als die Polizeibeamten kurz darauf das Pärchen antrafen, räumte der 34-Jährige sofort ein, gegen die Spiegel geschlagen zu haben. Ob an allen zwölf Autos, deren rechte Außenspiegel am Tatort eingeklappt waren, ein Schaden entstanden war, ließ sich in der Dunkelheit nicht abschließend feststellen. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.