Braunschweig – Sehbehinderter Mann meldet sich nach Unfall

Die Polizei hatte am Dienstag um Zeugenhinweise in einem Fall gebeten, bei dem eine Frau durch einen Blindenstock zu Fall gekommen war (wir berichteten). Gesucht wurden Personen, die Hinweise auf den Sturz der 70-Jährigen im Einkaufszentrum „Weißes Ross“ geben können. Der Blindenstock eines Mannes hatte die Seniorin am Fuß getroffen. Noch am Dienstagabend meldete sich der sehbehinderte Mann bei der Polizei, nachdem er von der Online-Meldung in den Medien erfahren hatte.

