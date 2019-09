Braunschweig erinnert an den letzten Hansetag vor 350 Jahren

Ein denkwürdiges Datum: Vor 350 Jahren fand in Lübeck der letzte Hansetag des traditionsreichen Hansebundes statt. Mit dabei: eine Gesandtschaft aus Braunschweig. Die Stadt will am 1. Oktober an dieses Ereignis erinnern (siehe Service-Kasten). Neben Vorträgen wird es eine Präsentation von...