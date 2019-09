1. Förderschule in Braunschweig will „Umweltschule“ werden

An der Tür klebt ein schwarzer Zettel. „Licht aus!“, steht darauf. Es soll den Schulleiter daran erinnern, beim Verlassen seines Büros etwas Gutes für die Umwelt zu tun: Strom sparen. Die Oswald-Berkhan-Förderschule will „Umweltschule in Europa“ werden. Dieser Titel wird seit 24 Jahren von der...