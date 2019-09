Räuber bedrohen Wirt in Braunschweig mit Messer

Ein Raub-Versuch in einer Braunschweiger Gaststätte ist am Dienstagabend gescheitert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die beiden bislang unbekannten Täter dank eines Gastes an dem Raub gehindert. Ein Ehepaar im Alter von 73 und 56 Jahren war gerade in der Gaststätte in der Straße Am Schwarzen Berge zu Gast.

Täter trägt Sturmhaube

Zwei Unbekannte betraten gegen 20.30 Uhr den Gastraum, wobei der Kleinere, der komplett schwarz mit Hose und Kapuzenpullover bekleidet war und einen dunklen Vollbart trug, direkt in der Tür stehenblieb. Der Zweite, der etwa 1,80 Meter groß war, schwarze Kleidung und eine rote Sturmhaube trug und akzentfreies Deutsch sprach, bedrohte die beiden Gäste und den 71-jährigen Wirt mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Männer flüchten ohne Beute

Der Gast sprach den Täter deswegen lautstark an, um ihn an der Tat zu hindern. Der Räuber versetzte dem 73-Jährigen einen Faustschlag und flüchtete anschließend mit seinem Komplizen ohne Beute. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. red