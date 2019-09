Aktionstag in Braunschweig gegen Plastik in der Umwelt

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz veranstaltet am Samstag, 28. September, den Aktionstag „Plastik in und an der Oker“ in Braunschweig und lädt zu Mitmachaktionen ein. Es gibt laut Ankündigung Informationen, Führungen, Müllsammelaktionen, Wasseranalysen und Tipps zum plastikfreien Alltag....