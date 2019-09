Braunschweig. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto wurde in Braunschweig ein neunjähriger Junge verletzt. Das Auto fuhr weg.

Unfall mit Kind in Braunschweig – Autofahrer fährt weg

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Samstag kurz vor 19 Uhr am Prinzenpark. Ohne mit der Mutter zu sprechen und ohne Personalien auszutauschen, fuhr das Ehepaar, das in dem Opel Astra saß, davon.

Der Junge sei auf dem Gehweg gefahren, als der 88-jähriger Autofahrer in eine Einfahrt abbiegen wollen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die 87-jährige Beifahrerin habe sich bei dem Kind nach dessen Zustand erkundigt, ohne die Mutter zu sprechen. Das Kind habe sich aber das Kennzeichen des Wagens gemerkt. Gegen den Fahrer sei ein Strafverfahren eingeleitet worden.