In der Nacht zu Samstag ist ein Einbrecher in ein Restaurant eingebrochen.

Braunschweig. Das griechische Restaurant befindet sich an der Gifhorner Straße. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei ihr zu melden.

Einbrecher bricht über angekipptes Fenster in Restaurant ein

In der Nacht zu Samstag drang ein unbekannter Täter in ein griechisches Restaurant an der Gifhorner Straße ein. Wie die Polizei mitteilt, erleichterte ihm ein angekipptes Fenster das Eindringen.

Dreistellige Summe Bargeld geklaut

Entwendet wurde eine dreistellige Bargeldsumme aus einem Schubfach. Mögliche tatrelevante Beobachtungen bittet die Polizei unter der Telefonnummer (0531)-467-2517 mitzuteilen.