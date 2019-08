JU-Bundesvorsitzender in Braunschweig: Keine CO2-Steuer!

So richtig gut waren die Voraussetzungen für eine gelungene Mitgliederversammlung der Jungen Union Braunschweig mitsamt Sommerfest nicht. Dunkle Wolken am Himmel kündigten Regenschauer an. Und dann hatten sich im Hof des CDU-Hauses am Gieselerwall zu Beginn nur rund 20 Besucher eingefunden. Die mit...