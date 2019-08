Unbekannte stehlen Transporter in Braunschweig

Ein 49-jähriger Auslieferungsfahrer hatte den weißen Fiat Ducato nach seiner Arbeit am Donnerstag gegen 2.30 Uhr auf der Havelstraße zum Parken abgestellt, so die Polizei. Gegen 10 Uhr stellte er fest, dass das Fahrzeug entwendet worden war. Auch seine persönlichen Papiere, die sich in dem Wagen befanden, so die Polizei, waren weg. Der Wert des Fahrzeuges liegt bei mehreren tausend Euro.

