Stationäre Tempo-Messgeräte – wie hier in Salzgitter – sollen an zwei Stellen in Braunschweig aufgestellt werden.

An zwei Stellen in Braunschweig soll geblitzt werden

An der Wolfenbütteler und der Gifhorner Straße sollen stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen aufgestellt werden. Das schlägt die Verwaltung dem Rat vor. Der Standort an der Wolfenbütteler Straße sei im Abschnitt zwischen den Eisenbahnbrücken und dem Zuckerbergweg vorgesehen, wie die Stadt mitteilt. Weil hier zwischen den Fahrbahnen die Stadtbahntrasse verlaufe, sei stadteinwärts und stadtauswärts je eine separate Messsäule erforderlich.

An der Gifhorner Straße sei ein Messgerät zwischen Schmalbachstraße und Nordhoffstraße ausreichend, das den Verkehr stadtein- und auswärts überwachen könne.

Die Verwaltung hatte in den vergangenen Wochen an allen Ausfallstraßen mit hohem Verkehrsmengen (mehr als 20.000 Fahrzeuge pro Tag) und an Straßen, die von Stadtbezirksräten vorgeschlagen wurden, umfangreiche verdeckte Geschwindigkeitserhebungen vorgenommen. Die Ergebnisse seien in Abstimmung mit der Polizei bewertet und gewichtet worden. Dabei hätten auch die Unfallbrennpunkte (Stellen, an denen sich Verkehrsunfälle ereignet haben, bei denen zu schnelles Fahren die Ursache war).

Im Ergebnis schlägt die Verwaltung in Übereinstimmung mit der Polizei die Standorte Wolfenbütteler Straße und Gifhorner Straße vor. Bei der Wolfenbütteler Straße handelt es sich laut Stadt um die Hauptein- und -ausfallstraße mit der höchsten Verkehrsmenge in Braunschweig. Die verdeckte Geschwindigkeitserhebung habe ergeben, dass für beide Fahrtrichtungen insgesamt 91 Prozent der erfassten Verkehrsteilnehmer die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschreiten.

Im Vergleich hebe sich zudem die Gifhorner Straße ab. Hier sei eine große Anzahl durch überhöhte Geschwindigkeit verursachter Unfälle zu verzeichnen, andererseits habe die verdeckte Messung Geschwindigkeitsüberschreitungen von insgesamt mehr als 50 Prozent ergeben.

Die Berliner Straße weise zwar ein etwa vergleichbares Geschwindigkeitsniveau auf, dort hätten sich aber nicht so viele Verkehrsunfälle ereignet, bei denen die Geschwindigkeit ursächlich gewesen ist.

Die übrigen untersuchten Straßen bleiben bis auf weiteres der turnusmäßigen mobilen oder halbstationären Geschwindigkeitsüberwachung vorbehalten.

Der Rat hatte im Juni das ursprünglich beschlossene Konzept zur kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung modifiziert. Danach wird zusätzlich zu den drei Messsäulen eine halbstationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (sogenannte Blitzanhänger oder Semistation) angeschafft und betrieben. Aus der Kombination der unterschiedlichen Überwachungsmethoden versprechen sich Verwaltung wie Polizei eine wirksame Unfallprävention zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet.

Wenn der Rat dem Vorschlag folgt, wird die Verwaltung das erforderliche Vergabeverfahren (europaweite Ausschreibung) für Beschaffung und Installation an den konkreten Standorten einleiten. Die Messsäulen sollen dann im zweiten Quartal 2020 in Betrieb gehen. Der Rat entscheidet in seiner Sitzung am 17. September. red