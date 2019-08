Wie Bürger einst „Schäfers Ruh“ retteten

Allein schon der Name: „Schäfers Ruh’“. Als wenn sich hier Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Klingt irgendwie nach Müßiggang, nach Frieden. Und ganz so falsch ist das auch nicht. Obwohl… Es gab mal einen langen, harten Kampf um „Schäfers Ruh“. Doch dazu später. Am Rande der Buchhorst, einem...