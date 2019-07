Am Unterboden des Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Rollerfahrer verliert Auspuff in Braunschweig und flieht

Zu einem ungewöhnlichen Unfall mit Fahrerflucht kam es am Montagabend, 29. Juli, gegen 22 Uhr. Der Unfall ereignete sich auf der Berliner Heerstraße kurz vor der Einmündung Moorhüttenweg, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Ein Motorroller hatte im mittleren Fahrstreifen kurz hinter der Gleisquerung den Auspuff verloren – eine dahinter fahrende Pkw-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und überrollte den Auspuff.

Zeuge versucht Rollerfahrer aufzuhalten

Am Unterboden des Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Rollerfahrer hielt kurz an, als er bemerkt hatte, dass er seinen Auspuff verloren hatte, floh dann jedoch. Ein Zeuge hatte zuvor noch versucht, den Rollerfahrer aufzuhalten.

Roller muss sehr laut gewesen sein

Jetzt bittet die Polizei um Hinweise auf einen weißen Motorroller mit dem Kennzeichenfragment aus „WF“. Die Polizei weist zudem darauf hin, dass der Roller sehr laut gewesen sein muss, da der Auspuff komplett abgerissen ist. Das Kennzeichen sei zudem nicht mittig, sondern seitlich versetzt an dem Roller montiert gewesen.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei dem Verkehrsunfalldienst der Polizei unter der Telefonnummer (0531)4763935 zu melden.