Braunschweig. Nach einem Unfall in der Hannoverschen Straße in Braunschweig sucht die Polizei nach Zeugen. Denn es ist unklar, wessen Ampel Grün zeigte.

Auto und Krad kollidieren in Braunschweig: Wer hatte Grün?

Die Polizei sucht Unfallzeugen: Am Sonntag um 10.51 Uhr, ereignete sich laut Mitteilung der Polizei auf der Hannoverschen Straße stadteinwärts ein Verkehrsunfall zwischen einem Kradfahrer und einer Pkw-Fahrerin an der Anschlussstelle zur A 391. Beide Beteiligten gaben an, jeweils bei Grünlicht von der A 391 aus Richtung Norden beziehungsweise Süden kommend auf die Hannoversche Straße eingebogen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer (0531) 476 3935 zu melden. red