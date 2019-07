Was ist los auf der Phantom-Baustelle Reinicke & Richau?

Es gibt Dauer-Leerstände in der City, die sind schon fast stadtbildprägend. Das frühere Mc Donald’s am Bohlweg ist so ein Beispiel. Oder das frühere Reinicke & Richau an der Ecke Bohlweg/Hagenscharrn. Seit Jahren stehen beide Ladenlokale leer. Tut sich nun etwas bei Reinicke & Richau? Seit...