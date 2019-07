Bienroder Kiesteich punktet mit Super-Wasserqualität

Im Schilf macht eine Schwanenfamilie einen Ausflug. Die Kleinen haben den Bogen schon raus. Sie gründeln, zupfen mit ihren Schnäbelchen an den Wasserpflanzen, schnabulieren genüsslich in der Entengrütze. Und davon gibt’s wahrlich genug am Südufer des Bienroder Baggersees mit seiner großen...