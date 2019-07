Feuerwehr rettet in Braunschweig Katze aus der Hitze

Die Feuerwehr hat am Donnerstag in Braunschweig eine Katze gerettet.

Als Tierretter betätigten sich am Donnerstagmorgen die Einsatzkräfte der Braunschweiger Berufsfeuerwehr. Wie die Integrierte Leitstelle am Mittag mitteilte, wurde Feuerwehr um 9.10 Uhr in die Grünewaldstraße gerufen. Der Anrufer habe gemeldet, so die Mitteilung, dass eine Katze auf Höhe des dritten Obergeschosses auf einer gläsernen Balkonüberdachung festsitze. Die Leitstelle entsandte darauf die Drehleiter der Feuerwache Süd.

Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage. Da das Thermometer bereits in den Morgenstunden 33 Grad anzeigte und sich der Balkon in direkter Sonneneinstrahlung befand, wurde die Katze mittels Drehleiter gerettet und sichtlich erschöpft an ihre glückliche Besitzerin übergeben.