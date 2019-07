Behinderungen wegen gesperrter Tunnel in Braunschweig

Braunschweig. Gesperrt waren am Mittwoch der Heidberg- und der Lindenbergtunnel in Braunschweig. Zwei Stunden lang gab es Behinderungen.

Wegen eines technischen Defekts mussten am Mittwoch Heidberg- und Lindenbergtunnel für mehr als zwei Stunden gesperrt werden. Dadurch ist es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Feierabendverkehr gekommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Um 17.20 Uhr wurden der Heidbergtunnel und der Lindenbergtunnel auf der Autobahn 39 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Nach einer halben Stunde konnte der Verkehr in Richtung Süden zwar wieder freigegeben werden, in der entgegengesetzten Richtung dauerte die Vollsperrung jedoch noch weitere zwei Stunden an. Auch auf den Umleitungsstrecken bildete sich zeitweise Stau. Um 19.59 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.