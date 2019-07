Braunschweiger TU-Team gewinnt Feldroboter-Weltmeisterschaft

Das studentische Field Robot Event Design Team (FREDT) der Technischen Universität Braunschweig holte sich bei der Weltmeisterschaft autonomer Feldroboter den Gesamtsieg. Der Wettkampf fand kürzlich auf der Bundesgartenschau in Heilbronn statt. Der neu entwickelte Roboter „Helios evo“ konnte sich gegen die Roboter 14 nationaler und internationaler Hochschulen durchsetzen, wie die TU mitteilt. Das Team aus Studenten der Fakultäten Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik nahm bereits zum 13. Mal am „Field Robot Event“ teil.

In fünf Disziplinen habe sich „Helios eve“ im Maisfeld bewährt. In den ersten beiden Disziplinen lag der Schwerpunkt auf Fahrpräzision und Geschwindigkeit bei der Fahrt durch die Maisreihen. „Die dritte Aufgabe – Field Mapping – erforderte das Erkennen und Kartieren von Unkraut, das es anschließend in der vierten Aufgabe (Weeding) präzise zu bekämpfen galt“, heißt es in der Pressemitteilung. Für die abschließende „Freestyle-Task“, in der die Teams ihre eigenen Entwicklungen und Innovationen präsentieren durften, haben die Studenten ein Gerät zur robotergestützten Maisaussaat entwickelt.

Jan Schattenberg, Gründungsmitglied von FREDT und jetzt Leiter der Arbeitsgruppe Automatisierungs- und Robotersysteme, sagt: „Der Field Robot Event bietet Studierenden eine sehr gute Möglichkeit, sich mit aktuellen Forschungsthemen der Agrartechnik, wie Automatisierung, Digitalisierung, Vernetzung der Maschinen, Nachhaltige Landwirtschaft und Steigerung der Effizienz praktisch auseinanderzusetzen.“