Braunschweig. Nachdem eine Autofahrerin am Samstag einen Unfall mit einem Radler verhindert hatte, wurde dieser zornig und beleidigend.

Radler schlägt in Braunschweig Autoscheibe ein

Nachdem eine Autofahrerin beim Abbiegen von der Lenaustraße auf den Altstadtring durch eine Vollbremsung einen Unfall mit einem Radfahrer verhindern konnte, beleidigte der Unbekannte die 42-Jährige. Zudem legte er sein Rad vor dem Auto ab und schlug nach Polizeiangaben die Fahrerscheibe des Fahrzeugs ein. Dabei verletzte sich die Frau leicht am Arm. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß über die Lenaustraße Richtung Leibnizplatz, sein Fahrrad ließ er vor dem Auto liegen. Das Geschehen ereignete sich am Samstag gegen 10.20 Uhr. Der Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und habe „ein türkisches Erscheinungsbild“, so die Polizei.