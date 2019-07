Polizei mit dem Messer bedroht – Festnahme in der Weststadt

Die Polizei nahm in der Nacht zu Samstag in der Weststadt einen Mann fest, der die Beamten mit dem Messer bedroht hatte. Wie die Polizei mitteilt, sei sie gegen 23 Uhr zu einem Haus am Lehmanger gerufen worden, weil es dort durch laute Schreie zu einer Ruhestörung gekommen sei. Auf das Klingeln...