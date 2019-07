Diebe brechen in drei Kindergärten in Braunschweig ein

Die Polizei meldet mehrere Einbrüche in Kindergärten.

Braunschweig. Gleich drei Kindergärten waren in der Nacht zu Freitag das Ziel von Einbrechern. Gestohlen wurde Geld und drei Laptops.

Zunächst meldete sich laut Polizeibericht eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte am Leibnizplatz. Unbekannte Täter hatten hier über Nacht ein Fenster aufgebrochen. In der Tagesstätte durchsuchten die Täter mehrere Behältnisse. Sie entwendeten Bargeld in geringer Menge.

In der selben Nacht wurde auch in die Kindertagesstätte in der Ludwig-Winter-Straße eingebrochen. Hier wurde das Fenster zum Mitarbeiterbüro aufgebrochen. Dort wurden Schränke durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

Auch der Kindergarten St. Andreas an der Hamburger Straße war in der Nacht zu Freitag das Ziel von Einbrechern. Hier stahlen sie drei Laptops. Der Wert des Diebesgutes beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro.

Schon in der Nacht zu Donnerstag hatte es einen Einbruch in einen Kindergarten an der Kreuzstraße gegeben. Hier durchsuchten die Täter mehrere Räume und Behältnisse. Ob etwas gestohlen wurde, müssen weitere Überprüfungen ergeben.