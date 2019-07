Braunschweig – Drogenhändler muss in Untersuchungshaft

Nach einem Hinweis und weiteren Ermittlungen hatte das Amtsgericht Braunschweig nach Antrag durch die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung zweier Männer im Alter von 24 und 27 erlassen. Das teilte die Polizei jetzt mit. Bei der Durchsuchung fanden die Drogenfahnder mehrere hundert Gramm Amphetamin sowie Marihuana. Ferner beschlagnahmten sie Geld und Messer sowie einen Schlagring. Die Ermittler fanden, so heißt es in dem Bericht weiter, weitere Beweismittel, die auf einen Drogenhandel hindeuteten. Auch gegen einen 23-jährigen Mann, der sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung in der Wohnung aufhielt, wurde ein Verfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft beantragte gegen den 24-jährigen Hauptverdächtigen den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls. Der Beschuldigte befindet sich nun in Haft.

