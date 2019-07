School’s out in Braunschweig – Schüler sprang von Brücke in Oker

Nach der Veranstaltung des Jugendamtes Braunschweig zu Beginn der Sommerferien im Kiryat-Tivon-Park hat die Polizei Braunschweig eine überwiegend positive Bilanz gezogen.

Die Schülerinnen und Schüler feierten größtenteils friedlich und ohne polizeiliche Relevanz das Ende des Schuljahres.

Körperverletzungen, Drogenbesitz und eine sexuelle Belästigung

In dem Zeitraum der Feier wurden lediglich drei Körperverletzungen angezeigt. In elf Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes von Drogen eingeleitet. In einem Fall zeigte eine 14-Jährige eine sexuelle Belästigung an. Hier dauern die Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen an.

Ferienstart - School s Out in Braunschweig Ferienstart - School s Out in Braunschweig Das Schuljahr ist vorbei. Die Schüler feiern ausgiebig. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16-Jähriger sprang in Oker und wollte sich an Tretboot hängen

Ein 16-jähriger Schüler erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Er sprang zunächst von einer Brücke in die Oker und versuchte anschließend, sich an ein Tretboot zu hängen. Gegen 16.00 Uhr waren die Feierlichkeiten beendet. eng/ots

