Kita Schwedenheim in Braunschweig: Neubau eröffnet

Mit der Übergabe eines großen Goldenen Schlüssels eröffnete Oberbürgermeister Ulrich Markurth am Mittwoch offiziell den Neubau des Schwedenheims an der Hugo-Luther-Straße im Westlichen Ringgebiet. In seiner Rede erinnerte er die Kindergartenkinder und die etwa 20 Vertreter von Verwaltung und...