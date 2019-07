School’s out: Im Bürgerpark wird der Ferienbeginn gefeiert

Kurz nach 11 Uhr steigt weißer Rauch auf. Theaternebel hüllt die Bühne ein, die Basslautsprecher wummern los – und sogar die Sonne schiebt sich neugierig durch die Wolken. „School’s out for Summer“ – im Bürgerpark wurden am Mittwoch die Sommerferien eingeläutet. Tausende Schülerinnen und Schüler...