Betrüger erbeuten in Braunschweig mehr als 1000 Euro

Braunschweig. Trickbetrüger waren am Montag und Dienstag in Braunschweig aktiv. Sie scheiterten mehrfach, waren aber auch einmal erfolgreich.

Wie die Polizei berichtet, kam es zu mehreren Anrufen falscher Verwandter, die um finanzielle Hilfe baten. In einem Fall waren die Betrüger erfolgreich und erbeuteten mehr als 1000 Euro.

Am Montag wurde eine ältere Dame von einem angeblichen Neffen angerufen und um Bargeld und Schmuck gebeten. Nachdem die Rentnerin mit ihrer Tochter telefoniert hatte, bemerkte sie den Betrugsversuch. Ähnlich aufmerksam verhielt sich eine 79-jährige Frau, die am Dienstagnachmittag angerufen wurde. Sie stellte konkrete Nachfragen, so dass der versuchte Betrug ebenfalls aufflog.

Einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin ist es zu verdanken, dass es am selben Tag nicht zu einer vollendeten Tat kam. Die Mitarbeiterin fragte bei einer 85-jährigen Frau nach, wofür sie die größere Bargeldsumme brauche, die sie abholen wollte. Durch diese Nachfrage wurde die ältere Dame misstrauisch und die Trickbetrüger gingen leer aus.

In einem Fall, der der Polizei am Dienstag bekannt wurde, waren die Täter allerdings erfolgreich und ergaunerten mehr als 1000 Euro.