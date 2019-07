Folk-AG des Wolfsburger Ratsgymnasiums stimmt auf Ferien ein

Unter dem Motto „Legenden“ hat die Folk-AG des Ratsgymnasiums Wolfsburg kürzlich ihr traditionelles Konzert zum Abschluss des Schuljahres gegeben. Im lichtdurchfluteten Gemeindesaal der Stadtkirchengemeinde am Reislinger Markt musizierten 18 Jugendliche aus den Jahrgängen 5 bis 12 des Ratsgymnasiums unter der Leitung von Ulrich Scheja, heißt es in einer Mitteilung.

Mehr als 100 Zuhörer lauschten Klängen aus Griechenland, Schweden, Irland und Russland, Melodien der Weltmusik, welche die Schüler mit ihren Gitarren, Violinen, Celli, Blockflöten, Akkordeon, Piano, Bass und Perkussion interpretierten. Alle Instrumentalstücke und Lieder wurden während der wöchentlichen Nachmittagsproben und auf einer Musikfreizeit im Januar 2019 erarbeitet. Besonders beeindruckten die Lieder in deutscher und englischer Sprache, meist aktuelle Popsongs, die sich die Schüler gewünscht haben und die dann vom Leiter des Ensembles eigens für das Zusammenspiel in der Folk-AG arrangiert wurden. Dabei zeigten sich eine Vielzahl von hoffnungsvollen Gesangstalenten, welche die Songs gekonnt mit Hingabe und Engagement vortrugen. Während des Konzerts hieß es Abschied nehmen von den vier ältesten Schülerinnen, die vor wenigen Tagen ihr Abitur am Ratsgymnasium bestanden haben. Mit bewegenden Worten bedankten sich Fabienne Schulz, Lisanne Kramer, Friederike Menzfeld und Nele Stammann für unvergessliche Erlebnisse bei den Proben, Freizeiten und Auftritten der Folk-AG. Im Gegenzug hob Scheja hervor, dass diese Abiturientinnen acht Jahre lang dem Ensemble treu geblieben sind und dessen Arbeit in vielfacher Weise bereichert haben. Am Ende eines vielseitigen Konzertabends gab es Applaus und zwei Zugaben.