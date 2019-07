Braunschweiger Feuerwehr befreit eingeklemmte Kinderhand

Die Feuerwehr Braunschweig wurde am Dienstag zu einem Unfall auf einem Kindergartengelände in der Schefflerstraße gerufen. Der Anrufer meldete, dass sich ein Kind die Hand in einem Spielgerät eingeklemmt hat.

Vier Minuten nach der Alarmierung trafen die Einheiten der Feuerwehr, unmittelbar gefolgt von dem Rettungswagen, an der Einsatzstelle ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte saß ein 4-jähriger Junge als „Fahrgast“ in einem Anhänger eines Dreirades. Beim Spielen wurde die Hand des jungen zwischen Rad und Rahmen des Anhängers eingeklemmt.

Junge wurde fürsorglich versorgt

Innerhalb weniger Minuten konnte das Rad durch die Besatzung des Hilfleistungslöschfahrzeug demontiert werden. Ein ebenfalls bereitgelegter, handbetriebender Kombispreizer musste nicht eingesetzt werden. Während der gesamten Zeit wurde der Junge sehr fürsorglich von zwei Erzieherinnen betreut und mit einem Kinderbuch abgelenkt. Nachdem die Hand befreit wurde, konnte der Junge vom Rettungsdienst behandelt werden.

Der Junge kam mit leichten Verletzungen in ein Braunschweiger Krankenhaus. Die Feuerwehr möchte sich hiermit bei den Erzieherinnen für die ruhige und professionelle Betreuung bedanken. ts