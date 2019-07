Braunschweig. Zwischen Braunschweig-Rüningen-Süd und Rüningen-Nord ist ein Auto in eine Böschung gefahren. Der Rettungshubschrauber konnte wieder abdrehen.

Unfall auf A39 in Braunschweig: Zwei Personen verletzt

Auf der A39 zwischen Braunschweig-Rüningen-Süd und Braunschweig-Rüningen-Nord hat es am Dienstagabend einen Verkehrsunfall gegeben. Nach Polizeiangaben sei ein Auto mit zwei Personen von der Fahrbahn abgekommen und in einer Böschung gelandet. Weil die Personen eingeklemmt waren, forderte die Feuerwehr auch einen Rettungshubschrauber an, der aber kurz darauf wieder abdrehen konnte.

Personen kommen vorsorglich ins Krankenhaus

Die Personen haben sich leicht verletzt und wurden vorsorglich mit Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die A39 ist zurzeit in Richtung Rüningen-Nord gesperrt. Die Polizei empfiehlt die U 87 als Umleitung. ts

Dieser Text wurde aktualisiert.