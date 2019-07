Braunschweig. Diebe hatten es in Braunschweig in der Nacht zu Dienstag auf ein Auto abgesehen.

Diebe stehlen Audi in der Braunschweiger Siegfriedstraße

Der 46-jährige Besitzer des schwarzen Audi hatte den Wagen am Montagabend auf der Siegfriedstraße abgestellt. Als er am nächsten Morgen seinen Wagen benutzen wollte, stellte er fest, dass sich das Auto nicht mehr dort befand. Auch eine Suche in der näheren Umgebung verlief ohne Erfolg. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich nach den Angaben des 46-Jährigen auf mehr als 8000 Euro.