35-jähriger Braunschweiger greift Polizisten an

Braunschweig. Der Mann habe am Straßenrand in einem Wohngebiet einen hilfsbedürftigen und verwirrten Eindruck erweckt.

Ein 35-Jähriger ist am Sonntagvormittag unvermittelt und aggressiv gegen Polizisten vorgegangen. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben einen Zeugenhinweis erhalten, dass der Mann am Straßenrand in einem Wohngebiet sitze und einen hilfsbedürftigen sowie verwirrten Eindruck erwecke. Um selbst nicht durch Schläge und Tritte verletzt zu werden, wendeten die Beamten unmittelbaren Zwang an und hielten den Mann am Boden fest, heißt es in der Pressemitteilung.

Ein hinzugezogener Arzt habe dem noch immer hochaggressiven Mann Medikamente verabreicht, so dass sich dieser schließlich beruhigt habe und er ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung und Behandlung gebracht worden sei. Die Polizei eröffnete ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.