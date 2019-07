Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A2 in Braunschweig

Bei einem Verkehrsunfall auf der A2 zwischen dem Autobahnkreuz Braunschweig-Nord und Braunschweig-Hafen sind in der Nacht vier Personen verletzt worden. Eine eingeklemmte Person konnte von Ersthelfern befreit werden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 2 Uhr nachts. Am Unfall waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Ein Rettungssanitäter, der zu den Ersthelfern gehörte, versorgte die vier Verletzten bis zum Eintreffen des Notarztes – ein Unfallopfer verletzte sich am Bein schwer. Zwei Verletzte wurden ins Klinikum Peine und zwei in die Unfallklinik Holwedestraße nach Braunschweig transportiert.

Großaufgebot der Feuerwehr

Von der Feuerwehr wurde die Fahrbahn gesäubert und die Unfallstelle für die Polizei ausgeleuchtet. Vier Hunde aus einem PKW blieben unverletzt und wurden an den Tierschutz übergeben. Im Einsatz waren 31 Einsatzkräfte von Feuerwehr und der Rettungsdienst. Um 4 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. awa