Stadtteilabend Mascherode: Prachtkulisse unter blauem Himmel

Das Tor in Heinrich Papes Scheune stand einen guten Spalt breit offen. Schwalben, die mit dem Füttern ihrer Jungen beschäftigt waren, ließen sich weder von Menschen noch von Musik und Tanz vor ihrer Haustür aufhalten – sie flogen knapp über die Köpfe der Darsteller und Besucher hinweg und demonstrierten friedliche Koexistenz.

Immerhin war vor der alten Rinderscheune einiges los, die Feuerwehr simulierte mit ihrer Jugendwehr einen Einsatz, die erwachsenen freiwilligen Feuerlöscher zeigten in einer Modenschau, wie vielfältig ihre Einsatzkleidung ist, die von Wathosen über feuerfeste Anzüge bis zur Galauniform reicht, die getragen wird, wenn mal keine Löschübungen mit Wasser anstehen.

Ebenfalls mit Wasser zu tun haben die Wasserbrüder, berichteten Vertreter diese Männergruppe, die stets in gelben Westen auftritt und zum Beispiel die Quelle des Springbachs pflegt und frei hält, sich nach eigenen Angaben aber auch „mit gebranntem Wasser auskennt“.

Um andere nasse Tatsachen, nasse Jacken und Hosen nämlich, ging es beim Stadtteilabend in Mascherode auch im Interview von BZ-Lokalredaktionsleiter Henning Noske mit Bezirksbürgermeister Jürgen Meeske, der unter anderem die Interessen Mascherodes vertritt und jederzeit ansprechbar sei, wie er betonte. Nach Lobeshymnen auf die Gemeinschaft in Mascherode („Es ist spitzenmäßig, was hier läuft“) mahnte er Hausbesitzer, weil manche ihre Hecken zu weit auf Fußwege wachsen lassen. „Wer nicht ausweichen kann, weil er zum Beispiel auf den Rollator angewiesen ist, bekommt nach Regen nasse Kleidung“, stellte er fest und bat dringend „um mehr Rücksichtnahme“.

Kritik musste sich aber auch Meeske anhören. Felicitas Lang, Besucherin auf Papes Hof, bemängelte, dass die Bus-Taktung von und nach Mascherode zu gering sei. Meeske antwortete zunächst, dass es auch Zeiten gab, in denen gar keine Busse gefahren seien – und erntete dafür Unverständnis. Später sagte er auf Nachfrage, es habe von der Verkehrs GmbH schon Versuche mit höheren Taktfrequenzen gegeben, die aber nicht zu mehr Fahrgästen geführt hatten.

Stadtteilabend in Mascherode Stadtteilabend in Mascherode Zahlreiche Gäste kommen zum Stadtteilabend unserer Zeitung am Donnerstag, 27. Juni 2019, auf den Hof von Heinrich Pape in Mascherode. Foto: Florian Kleinschmidt/Betspixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Gute Nachrichten gab es von Kaufmann Otto Görge, dessen gleichnamiges Unternehmen seinen Sitz in Mascherode hat. „Obwohl wir in Rautheim gerade bauen, werden wir mit unserem Supermarkt in Mascherode bleiben“, baute Görge Gerüchten vor, und in der Weihnachtszeit werde Stadtteilabend-Gastgeber Heinrich Pape weiter Weihnachtsbäume auf dem Görge-Parkplatz verkaufen können.

Apropos Holz: Mascherode ist zu drei Vierteln von bewirtschaftetem Wald umgeben, ein Teil davon gehört Bürgern aus Mascherode, „und das soll auch so bleiben“, versicherten Pape als Vorsitzender der Forstgemeinschaft und Axel Bäthge als sein Stellvertreter. Sie berichteten auch von einer Ausnahmegenehmigung, durch Borkenkäferbefall und Windbruch kahle Stellen so aufforsten zu dürfen, dass zunächst kein dichter Wald entsteht, wohl aber Eichen wachsen können, die mehr Licht und somit freie Flächen benötigen.

Um Natur ging es auch in Henning Noskes Interview mit Christoph Jarmolowitz, dem Vorsitzenden des Kleingartenvereins Zu den Linden. Der bat dringend darum, Wildkraut nicht chemisch zu bekämpfen sondern wachsen zu lassen, denn alle Insekten seien auf Vielfalt heimischer Wildkräuter angewiesen.

Weitere Berichte zum Stadtteilabend folgen.