Altkleidercontainer-Unfall: Braunschweiger stirbt an Verletzungen

Nach dem tragischen Unfall am vergangenen Mittwoch, als ein 43-jähriger Mann in einem Altkleidercontainer in der Straße Am Bülten eingeklemmt wurde, ist der Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Am Mittwoch wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Er musste vor Ort von den Rettungskräften befreit und reanimiert werden und wurde dann ins Klinikum gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war dem Mann offensichtlich eine Tasche in den Container gerutscht, die er wieder herausholen wollte. In dieser Tasche befand sich der Haustürschlüssel. ts





Dieser Artikel wird aktualisiert.

