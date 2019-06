Ex-Eintracht-Trainer: Aleksandar Ristic wird 75

Kult-Trainer Aleksandar Ristic feiert am Freitag seinen 75. Geburtstag. Der Bosnier führte zwischen 1993 und 1995 Fortuna Düsseldorf von der 3. Liga zurück in die Fußball-Bundesliga, nachdem ihm mit den Rheinländern bereits 1989 schon einmal der Aufstieg ins Oberhaus gelungen war. „König Aleks“, wie er in Düsseldorf gerufen wurde, arbeitete als Coach in Deutschland zudem für den Hamburger SV, Eintracht Braunschweig, Schalke 04, Rot-Weiß Oberhausen, Union Berlin und den KFC Uerdingen. Auch als Spieler lief er von 1974 bis 1978 für die Eintracht aus Braunschweig auf.

Verteilte Pfefferminzbonbons

Der Ernst-Happel-Schüler, der 2008 seine Trainerlaufbahn beendete, lebt mittlerweile in seiner Wahlheimat Kroatien. Bekannt war der kauzige Coach auch dafür, dass er die damaligen Linienrichter immer mit Pfefferminzbonbons versorgte. Sein Lieblingsspruch lautete: „Ende gut, Aleks gut.“ dpa/ts