Braunschweig: Der Ölper See wird 40 Jahre alt

Alle zehn Jahre feiern die beiden Stadtteile Schwarzer Berg und Ölper ein gemeinsames Fest am Ölper See – am Samstag ist es wieder soweit. Rund um den See im Nordwesten der Stadt gibt es ein bunten Programm, das mit der Eröffnung durch Bürgermeisterin Annegret Ihbe und Bezirksbürgermeisterin Angela...