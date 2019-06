In Braunschweig wird’s richtig bunt: „Holi-Festival“ im August

Zum ersten Mal wird auf dem Parkplatz des Millenium-Event-Centers am Madamenweg ein Holi-Festival stattfinden: Am 18. August soll es von 14 bis 22 Uhr so weit sein, wie die Agentur Emax Entertainment ankündigt. „Das indische Frühlingsfest wird eigentlich am Vollmondtag des Monats Phalguna (Februar/März) gefeiert und in einigen Gegenden Indiens teilweise bis zu zehn Tage lang zelebriert“, heißt es in der Pressemitteilung. „In Braunschweig sind es immerhin acht Stunden, in denen es richtig bunt wird.“

Deichkind-Sänger „Ferris MC“ kommt im August nach Braunschweig. Foto: Georgios Kefalas / dpa

Ab 15 Uhr sollen im stündlichen Rhythmus die Farb-Countdowns vor der großen Bühne zelebriert werden – die Besucher sollen in eine bunte Farbwelt eintauchen und den Stress des Alltags vergessen, heißt es. Als Special Guest haben die Veranstalter Deichkind-Sänger „Ferris MC“ zum Holi verpflichten können. Er werde zusammen mit den regionalen DJs wie „Santoz“ oder „DJ JNS“ für Stimmung bei House und Elektro-Beats sorgen.

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.