Einbrecher erbeuten im Braunschweiger Raffteichbad Geld

Braunschweig. Das Raffteichbad war in der Nacht zu Donnerstag das Ziel von Einbrechern.

Der 55-jährige Leiter der Badeanstalt bemerkte laut Polizeibericht am Morgen, dass die Rollläden am Kiosk während der Nacht gewaltsam geöffnet worden waren.

Die Kriminalpolizei stellte dann fest, dass Unbekannte so in das Innere des Kiosks gelangt waren. Hier durchsuchten der oder die Täter diverse Behältnisse und entwendeten aus den Räumen Bargeld und alkoholische Getränke. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der Wert des Diebesgutes liegt, so meldet es die Polizei, bei mehreren hundert Euro.