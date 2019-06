Einbruch in Grundschule Lamme – Polizei sucht Zeugen

Nach dem Einbruch in die Grundschule Lamme sucht die Polizei nun Zeugen, die Personen bemerkt haben, die sich am Donnerstagabend vergangener Woche an der Schule aufgehalten haben. Unbekannte hatten an diesem Tag ein Glaselement eingeschlagen und Bargeld aus einem Schrank entwendet. Das Einschlagen der Scheibe dürfte laut Polizeibericht auch über das Schulgelände hinaus zu hören gewesen sein. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden zwischen 21 und 22 Uhr mehrere Personen auf dem Grundschulgelände gesehen, die für die Tat in Frage kommen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die auffällige Geräusche oder Personen im Bereich der Schule beobachtet haben, sich unter

(0531) 476-2516

zu melden.